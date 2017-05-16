Куэвас и Сок вышли во второй круг «Мастерса» в Риме

Уругваец Пабло Куэвас вышел во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме, обыграв француза Адриана Маннарино (Q) со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 48 минут. Пабло 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 1 брейк.

За выход в третий круг Куэвас поспорит с австрийцем Домиником Тимом (8).

В другом матче первого круга американец Джек Сок (13) одолел аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 1:6, 7:5 и сыграет с чехом Иржи Веселы.