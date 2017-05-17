Гёргес одержала волевую победу над Янкович на турнире в Риме

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес пробилась в третий круг турнира в Риме, одолев представительницу Сербии Елену Янкович со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. Юлия 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Италии Гёргес поспорит с победительницей матча Елена Остапенко (Латвия, Q) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 3).