Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В. Уильямс и Бачински вышли в третий круг турнира в Риме

17 мая 2017, среда. 19:27. Теннис

Американка Винус Уильямс, получившая от организаторов девятый номер посева, вышла в третий круг турнира в Риме, в двух сетах обыграв украинку Лесю Цуренко со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте полтора часа. Уильямс реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила четыре двойные ошибки. На счету Цуренко три брейка и шесть ошибок на подаче. За выход в четвертьфинал Уильямс сыграет с британкой Йоханной Контой (5).

В другом матче швейцарка Тимя Бачински в двух сетах обыграла чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:4, 6:2. Следующей соперницей Бачински станет вторая сеяная чешка Каролина Плишкова.

Рим 2017. 2-й круг
17 мая 2017 года, среда. 17:20 МСК
Леся
Цуренко
Винус
Уильямс
4:6 3:6
Рим 2017. 2-й круг
17 мая 2017 года, среда. 16:50 МСК
Барбора
Стрыцова
Тимя
Бачински
4:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Барбора Стрыцова Винус Уильямс Леся Цуренко Тимя Бачински
Новости. Теннис
17 мая 2017, среда
19:27 В. Уильямс и Бачински вышли в третий круг турнира в Риме
19:06 Сок обыграл Веселы и сразится с Надалем за выход в 1/4 финала «Мастерса» в Риме
18:51 Раонич вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, обыграв Хааса
17:15 Контавейт оставила турнир в Риме без первой ракетки мира за 56 минут
17:03 А. Зверев в двух сетах обыграл Троицки и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Риме
17:01 Дель Потро победил Эдмунда и сыграет с Нисикори на «Мастерсе» в Риме
16:43 Гёргес одержала волевую победу над Янкович на турнире в Риме
16:05 Кузнецова/Младенович уступили на турнире в Риме, Савчук/Свитолина снялись
15:54 Соперницей Кузнецовой в третьем круге турнира в Риме будет Гаврилова
15:43 Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Риме, где сыграет с Халеп
15:30 Альмагро снялся с матча с Надалем во втором круге турнира в Риме
15:14 Плишкова стартовала на турнире в Риме с разгромной победы над Дэвис
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Цибулкова — Макарова в Риме
14:51 Шарапова: слова, игры или действия не смогут остановить меня на пути к мечтам
14:41 Свитолина одолела Корне во втором круге турнира в Риме
14:39 Нисикори в двух сетах обыграл Феррера и вышел в третий круг турнира в Риме
13:53 Халеп обыграла Зигемунд и может встретиться с Павлюченковой на турнире в Риме
13:44 Бартель вышла в третий круг турнира в Риме
13:35 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Севастова в Риме
13:24 Бертенс победила Беллис и может сыграть с Макаровой на турнире в Риме
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Контавейт в Риме
12:43 Харрисон: в прошлом году после Уимблдона я размышлял о завершении карьеры
12:39 Джокович: теннис должен быть открыт к потенциальным переменам
12:27 Бычкова: ФТФ за честную игру, но даёт WC французу, которого отстраняли за ставки
11:48 Бердых одержал 600-ю победу в карьере
11:46 А. Зверев: ATP проделала прекрасную работу, организовав Итоговый турнир U21
11:45 Фоньини — первый с 2007 года итальянец, обыгравший лидера рейтинга ATP
11:29 Джокович: начало матча получилось медленным, но Бедене позволил найти мой ритм
11:10 Конта: счёт матча с Путинцевой не отражает того, что мы играли около двух часов
10:24 Кис: это просто был не мой день
10:00 Гаврилова: наверное, теперь все мои тренировки будут длиться два часа
09:15 Маррей: Фоньини доминировал в большинстве розыгрышей
09:14 Лучич-Барони: желаю Шараповой скорейшего выздоровления
09:12 ATP опробует новый формат матчей на Итоговом турнире U21 в Милане
09:08 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Корне в Риме
07:53 Победы Бердыха и Джоковича, поражение Маррея — в обзоре матчей 2-го круга в Риме
05:01 Феррер — 13-й теннисист в истории, выигравший 700 матчей
03:58 Глава WTA: не согласен с формулировкой FFT в их решении относительно Шараповой
03:37 Джокович: Шараповой нужно проявить терпение, ей предстоит тяжёлый путь назад
00:54 Маррей проиграл Фоньини в своём стартовом матче на «Мастерсе» в Риме
00:47 С. Уильямс заявила, что не собирается завершать карьеру после рождения ребёнка
16 мая 2017, вторник
23:44 Видеообзор матчей Шарапова — Лучич-Барони и Кузнецова — Синякова в Риме
23:31 Кузнецова: выход тренера помог мне завершить матч с Синяковой в свою пользу
23:19 Жорж, Ферро, Лим и Эсс получили «уайлд-кард» в основную сетку «Ролан Гаррос»
23:08 Шарапова: пройду необходимые тесты, чтобы убедиться, что травма несерьёзная
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017