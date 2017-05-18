Павлюченкова уступила Халеп в 1/8 финала турнира в Риме, проиграв третий сет 0:6

Россиянка Анастасия Павлюченкова (12) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме, проиграв румынке Симоне Халеп (6) со счётом 1:6, 6:4, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. Анастасия 1 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету 25-летней уроженки Констанцы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 8 брейков.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Халеп в Риме.

За выход в полуфинал Халеп поспорит с эстонкой Анетт Контавейт (Q).