Надаль одолел Сока и сыграет с Тимом в четвертьфинале «Мастерса» в Риме

Испанец Рафаэль Надаль (4) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Риме победил американца Джека Сока (13) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 20 минут. 30-летний уроженец Манакора, занимающий четвёртое место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, реализовал все 3 брейк-пойнта и проиграл 1 гейм на своей подаче.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Сок — Надаль в Риме

За выход в полуфинал Рафаэль поспорит с австрийцем Домиником Тимом (8), обыгравшим американца Сэма Куэрри — 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).