Александрова вышла в полуфинал турнира ITF в Трнаве, обыграв Уотсон

Третья сеяная россиянка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира ITF в Трнаве, в трёх сетах четвертьфинального матча обыграв британку Хитер Уотсон, получившую от организаторов седьмой номер посева, со счётом 6:4, 4:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. 22-летняя Александрова, занимающая 87-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации, пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Уотсон, которой сегодня исполнилось 25 лет, подала четыре эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка.