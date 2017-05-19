Мугуруса обыграла В. Уильямс в четвертьфинале турнира в Риме

Испанка Гарбинье Мугуруса, действующая чемпионка «Ролан Гаррос», вышла в полуфинал турнира в Риме, победив американку Винус Уильямс в трёх партиях — 6:2, 3:6, 6:2.
Матч продолжался 1 час 46 минут. Гарбинье выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 15. У Винус 2 подачи навылет, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В полуфинале Мугуруса сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.
«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этого поединка:
Риме" target="_blank">Онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Мугуруса в Риме