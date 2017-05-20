Кузнецов сыграет с Беллуччи в первом круге турнира в Женеве

В Женеве состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на грунте с 21 по 28 мая. Возглавил посев швейцарец Стэн Вавринка, который начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с бразильцем Рожериу Дутрой да Силвой, либо с португальцем Жоау Соузой.

Россиянин Андрей Кузнецов в первом круге скрестит ракетки с бразильцем Томасом Беллуччи, а в случае успеха поспорит за выход в четвертьфинал с испанцем Альбертом Рамосом-Винольосом (3).

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:

Основная сетка турнира в Женеве.