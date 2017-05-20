Родина сыграет с Лепченко в первом круге турнира в Нюрнберге

В Нюрнберге (Германия) состоялась жеребьёвка основной сетки турнира WТА, который пройдёт с 21 по 28 мая на грунте. Первая ракетка соревнований голландка Кики Бертенс в стартовом матче сыграет с немкой Катариной Герлах (WC). Представительница Казахстана Юлия Путинцева (2) начнёт турнир поединком с канадкой Эжени Бушар, а россиянка Евгения Родина встретится с американкой Варварой Лепченко.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:

Основная сетка турнира в Нюрнберге.