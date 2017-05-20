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Родина сыграет с Лепченко в первом круге турнира в Нюрнберге

20 мая 2017, суббота. 16:49. Теннис

В Нюрнберге (Германия) состоялась жеребьёвка основной сетки турнира WТА, который пройдёт с 21 по 28 мая на грунте. Первая ракетка соревнований голландка Кики Бертенс в стартовом матче сыграет с немкой Катариной Герлах (WC). Представительница Казахстана Юлия Путинцева (2) начнёт турнир поединком с канадкой Эжени Бушар, а россиянка Евгения Родина встретится с американкой Варварой Лепченко.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:
Основная сетка турнира в Нюрнберге.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Евгения Родина
Новости. Теннис
20 мая 2017, суббота
17:35 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Мугуруса — Свитолина в Риме
16:49 Родина сыграет с Лепченко в первом круге турнира в Нюрнберге
16:04 Джокович победил дель Потро и сыграет с Тимом в полуфинале «Мастерса» в Риме
15:53 Соловьёва проиграла 572-й ракетке мира в квалификации турнира в Германии
15:02 Халеп стала первой финалисткой турнира в Риме
14:33 Текстовая онлайн-трансляция окончания матча дель Потро — Джокович в Риме
14:26 Комардина за три часа проиграла Хиби на старте квалификации турнира в Нюрнберге
14:15 Куличкова вышла в основную сетку турнира в Страсбурге
13:15 Беккер: Настасе не расист! Он всегда острит, и часто не очень смешно
12:08 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Халеп — Бертенс в Риме
11:59 Медведев сыграет с Симоном, а Хачанов — с Маю на старте турнира в Лионе
11:44 Обувной бутик отказался предоставить С. Уильямс скидку из-за расовой неприязни
10:27 Кузнецов сыграет с Беллуччи в первом круге турнира в Женеве
10:18 Вторая сеяная Веснина сыграет с победительницей квалификации в Страсбурге
09:38 Мугуруса: работаю над психологией каждый долбаный день
09:27 Кар. Плишкова: в матче со Свитолиной мне не везло
08:16 Поражение Надаля, победы Иснера и Зверева — в обзоре матчей 1/4 финала в Риме
08:04 Победы Халеп, Свитолиной, Бертенс и Мугурусы — в обзоре матчей 1/4 финала в Риме
01:03 Свитолина: рада победе и тому, как играла и справлялась с давлением
00:37 Матч Джоковича и дель Потро в четвертьфинале турнира в Риме перенесён на субботу
00:29 Надаль: перед «Ролан Гаррос» немного отдохну — порыбачу или сыграю в гольф
00:01 Тим: это был один из дней, когда я великолепно чувствовал мяч
19 мая 2017, пятница
23:31 А. Зверев: я давно знаю Джона и рад, что сыграю с ним в полуфинале
22:54 Иснер: у меня один рецепт игры на траве, харде и грунте — мощно подавать
22:43 Мугуруса обыграла В. Уильямс в четвертьфинале турнира в Риме
21:55 Организаторы Уимблдона: Шарапова не стала подавать заявку на WC, это её право
21:37 Халеп: теперь я не ломаю ракетки из-за неудачных розыгрышей
20:05 Александрова пробилась в полуфинал турнира ITF в Трнаве, обыграв Уотсон
19:54 Свитолина вышла в полуфинал в Риме, впервые в карьере обыграв Кар. Плишкову
19:15 Тим не пустил Надаля в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Риме
18:48 Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Риме в парном разряде
18:33 Потапова стала полуфиналисткой турнира ITF в Трнаве
17:59 Бертенс вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Гаврилову
16:52 А. Зверев победил Раонича и сыграет с Иснером в полуфинале «Мастерса» в Риме
16:17 Лейкина проиграла Костовой в квалификации турнира в Страсбурге
16:15 Шарапова: сыграю в квалификации Уимблдона, просить WC в основную сетку не буду
16:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Плишкова в Риме
15:54 21 эйс помог Иснеру одолеть Чилича в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
14:32 Халеп победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Риме
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Надаль в Риме
13:30 Иснер: в матче с Вавринкой я здорово подавал и использовал свои шансы
13:18 Куличкова вышла во второй раунд квалификации турнира в Страсбурге
13:11 А. Зверев: в матче с Фоньини я прекрасно чувствовал мяч и был очень активен
12:47 Джокович: я провёл один из лучших своих матчей за последние пару месяцев
12:23 Тим: я отыграл матчболы, так что всё могло закончиться по-другому
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