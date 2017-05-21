Лепченко в свой день рождения победила Родину в первом круге турнира в Нюрнберге

28-летняя россиянка Евгения Родина вылетела из турнира в Нюрнберге, проиграв выступающей за США Варваре Лепченко в двух партиях — 2:6, 2:6. Отметим, что у Варвары день рождения — ей исполнился 31 год.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Родина ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сумела реализовать лишь 2 брейк-пойнта из 8. На счету Лепченко 1 эйс и 6 использованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Лепченко встретится с румынкой Сораной Кырстей, которая прошла свою соотечественницу Монику Никулеску со счётом 6:4, 1:0, отказ.