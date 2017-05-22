Родина и Лепченко проиграли на старте турнира в Нюрнберге в паре

Россиянка Евгения Родина и американка Варвара Лепченко в первом круге турнира в Нюрнберге уступили американке Николь Меличар и британке Анне Смит со счётом 3:6, 7:5, [10:12]. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

В четвертьфинале Меличар и Смит встретятся с победительницами матча Рената Ворачова/Галина Воскобоева (Чехия/Казахстан) — Александра Каданту/Гёер (Румыния/Германия).

Отметим, что ранее Варвара разгромила Евгению со счётом 6:2, 6:2 в первом круге одиночного разряда соревнований.