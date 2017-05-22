Гёргес одолела Хибино в первом круге соревнований в Нюрнберге

Немка Юлия Гёргес (6) начала выступление на турнире в Нюрнберге с победы над японкой Нао Хибино со счётом 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. 28-летняя представительница Германии, занимающая 49-е место в рейтинге WТА, исполнила 8 подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 и проиграла 1 гейм на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Юлия поспорит либо со своей соотечественницей Кариной Виттёфт, либо с Юханной Ларссон из Швеции. Их поединок пройдёт во вторник, 23 мая.