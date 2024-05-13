Халеп вернётся на корт на турнире WTA-125 в Париже

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп вернётся на корт на турнире категории WTA-125 в Париже (Франция).

Завтра, 14 мая, в 1/16 финала румынка сыграет со 123-й ракеткой мира американкой Маккартни Кесслер.

Под первым номером на этом турнире посеяна 22-я ракетка мира американка Эмма Наварро, под вторым — британская теннисистка Кэйти Бултер (28).

Ранее Халеп отказалась от участия в нескольких турнирах из-за физической неготовности. В том числе Халеп снялась с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), на который получила уайлд-кард.

Соревнования во Франции пройдут с 13 по 19 мая. В прошлом году победительницей турнира стала француженка Диан Парри.