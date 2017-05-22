Гьюдичелли: мораль истории с Шараповой в том, что после наказания есть чистилище

Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичелли прокомментировал решение россиянки Марии Шараповой, вернувшейся в WТА после 15-месячной дисквалификации, не просить «уайлд кард» в основную сетку Уимблдона.

«Я поддерживаю это решение, оно делает ей честь. Я никогда не буду поддерживать, когда игрок, вне зависимости от его достижений и регалий, возвращается благодаря „уайлд-кард“, которые на самом деле предназначены для молодых и прогрессирующих игроков. В восхождении надо подниматься шаг за шагом, постепенно. Это очень поучительная история. Теперь все знают, что после наказания есть чистилище. В этом и есть мораль истории Шараповой», — написал Гьюдичелли на своей странице в сети «Фейсбук».

Шарапова: сыграю в квалификации Уимблдона, просить WC в основную сетку не буду

Напомним, что Гьюдичелли отказался предоставить Марии «уайлд-кард» в основную сетку и в квалификацию «Ролан Гаррос».