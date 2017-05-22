Габашвили: дай бог Шараповой здоровья. Она отбыла наказание и сейчас чиста

Россиянин Теймураз Габашвили прокомментировал решение организаторов «Ролан Гаррос» не давать пятикратной победительнице турниров серии «Большого шлема» россиянке Марии Шараповой «уайлд-кард» в квалификацию турнира.

«Справедливо ли Марии отказали в „уайлд-кард“? Я не знаю… Она только возвращается, и главное — дай бог ей здоровья! Я считаю, что если кто-то отбыл своё наказание, то после этого он чист. Если человек украл, отсидел пять лет в тюрьме, вышел — его что, всю жизнь будут гнобить? Так нельзя. Тем более сейчас, когда на неё со всех сторон прессинг.

После того как ты отбыл дисквалификацию, нереально, чтобы тебя просто так вот отпустили и больше не проверяли. Но это женский тур, и я не хочу его обсуждать — это совершенно другой мир! У нас в мужском мире по два раза ребята возвращаются, и никто ничего не говорит. Нельзя сравнивать. Это моя мужская точка зрения», — приводит слова Габашвили издание «Аргументы недели».