Гёргес: мне кажется, что лёгких матчей не бывает

Немка Юлия Гёргес прокомментировала свою победу над японкой Нао Хибино в первом круге турнира в Нюрнберге со счётом 7:5, 6:1.

«Думаю, в целом я провела матч очень уверенно. Всегда нужно время, чтобы адаптироваться и подготовиться, но я очень рада, что вышла во второй круг. Мне кажется, что лёгких матчей не бывает. Даже если выигрываешь в двух сетах. Всегда есть вещи, которые зрители не видят. Мне нужно было больше времени, чтобы адаптироваться, но затем я смогла завершить матч очень мощно», — цитирует Гёргес официальный сайт тура.