Виттёфт разгромила Ларссон и сыграет с Гёргес на турнире в Нюрнберге

Немецкая теннисистка Карина Виттёфт вышла во второй круг турнира в Нюрнберге (Германия), в двух сетах разгромив представительницу Швеции Юханну Ларссон со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность встречи составила 49 минут. 22-летняя уроженка Гамбурга совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Нюрнберге Виттёфт поспорит со своей соотечественницей Юлией Гёргес (6). Турнир завершится 27 мая.