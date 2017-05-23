Бертенс и Шведова вышли во второй круг турнира в Нюрнберге

Голландская теннисистка Кики Бертенс (1) вышла во второй круг турнира в Нюрнберге, обыграв представительницу Германии Катарину Герлах (WC) со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Уроженка Ватерингена дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Катарины 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Нюрнберге лидер посева поспорит с победительницей матча Анника Бек (Германия) — Лена Рюффер (Германия, Q).

Представительница Казахстана Ярослава Шведова (7) одолела немку Анну Заю (Q) со счётом 3:6, 7:5, 6:1 и сыграет с ещё одной теннисисткой из Германии — Татьяной Марией (WC).