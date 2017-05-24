Нисикори: я нахожусь в отличной форме и уверен в себе

Японский теннисист Кей Нисикори поделился впечатлениями после победы во втором круге турнира в Женеве (Швейцария) над Михаилом Кукушкиным из Казахстана со счётом 6:4, 6:3. За выход в полуфинал соревнований 27-летний уроженец Симанэ поспорит с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

«Сегодня я отлично подавал. Думаю, именно поэтому мне удалось провести матч стабильно. В целом всё в моей игре было хорошо. Сейчас я нахожусь в отличной форме и уверен в себе», — приводит слова Нисикори официальный сайт ATP-тура.