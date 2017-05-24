Кузнецов победил Рамоса-Виньоласа во втором круге турнира в Женеве

Российский теннисист Андрей Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира в Женеве, в двух сетах обыграв представителя Испании Альберта Рамоса-Виньоласа (3) со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Уроженец Тулы 5 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету Рамоса-Виньоласа 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Кузнецов поспорит с победителем матча Седрик-Марсель Штебе (Германия, LL) — Янко Типсаревич (Сербия, WC).