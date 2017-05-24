Дель Потро может сняться с «Ролан Гаррос» из-за проблем со здоровьем

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро после поражения во втором круге турнира в Лионе от португальца Гастау Элиаша со счётом 6:7 (0:7), 4:6 признался, что не уверен, выступил ли на Открытом чемпионате Франции, стартующем 28 мая.

«Сегодня был очень плохой день для меня. Я чувствовал боль в плече и спине. Сейчас я отправлюсь в Париж, где пройду медобследование. Там я в ближайшее время приму решение относительно своего участия в турнире», — приводит слова дель Потро Tennis Actu.

На данный момент 28-летний уроженец Тандиля занимает 30-е место в рейтинге АТР.