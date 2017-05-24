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Бертенс вышла в 1/4 финала турнира в Нюрнберге, переиграв Бек

24 мая 2017, среда. 20:05. Теннис

Голландка Кики Бертенс (1) во втором круге турнира в Нюрнберге оказалась сильнее немки Анники Бек со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. 25-летняя уроженка Ватерингена, занимающая 19-е место в рейтинге WТА, 5 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 и проиграла 3 гейма на своей подаче. Анника обошлась без эйсов и допустила 2 двойные.

В четвертьфинале Бертенс сыграет с американкой Элисон Риске (5), ранее победившей бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:2, 6:2.

Нюрнберг 2017. 2-й круг
24 мая 2017 года, среда. 17:05 МСК
Кики
Бертенс
Анника
Бек
7:5 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анника Бек Кики Бертенс
Новости. Теннис
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