Шведова снялась по ходу матча с Дои в четвертьфинале турнира в Нюрнберге

Японская теннисистка Мисаки Дои вышла в полуфинал турнира в Нюрнберге. Её соперница по четвертьфинальному матчу — представительница Казахстана Ярослава Шведова (7) — не смогла продолжить встречу, проиграв первый сет со счётом 4:6. Теннисистки провели на корте 45 минут. Мисаки 1 раз подала навылет и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Ярославы 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал Дои поспорит с победительницей противостояния Кики Бертенс (Нидерланды, 1) — Элисон Риске (США, 5). Турнир завершится 27 мая.