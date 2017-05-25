Россиянин Андрей Кузнецов в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария) сыграет с немцем Седриком-Марселем Штебе (LL). Поединок начнётся приблизительно в 21:00 по московскому времени. Ранее соперники между собой не встречались.

На данный момент 26-летний Андрей располагается на 85-й позиции в рейтинге АТР, а его ровесник Седрик-Марсель является 314-й ракеткой мира.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Ан. Кузнецов — Штебе в Женеве