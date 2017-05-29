Макарова и Веснина стартуют в парном разряде «РГ» матчем с Ферро и Йеролимос

Состоялась жеребьёвка парных сеток «Ролан Гаррос». В женском турнире первый номер посева у вновь объединившихся Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой. На последнем турнире, в Риме, первая ракетка мира в парном разряде играла вместе с Мэдисон Кис, а Шафаржова выступала там только в одиночном разряде. В первом круге Маттек-Сэндс и Шафаржова сыграют с Ализе Корне и Элисе Мертенс.

Вторые сеяные Екатерина Макарова и Елена Веснина откроют турнир матчем с молодыми местными теннисистками Фионой Ферро и Марго Йеролимос. В прошлом году россиянки добрались до финала, где в трёх сетах проиграли ныне распавшемуся дуэту Каролин Гарсии и Кристины Младенович.

Выигравшие Мадрид и Рим Мартина Хингис и Чань Юнжань попали в верхнюю половину, к Маттек-Сэндс и Шафаржовой. Там же находятся Светлана Кузнецова и Младенович, которые стартуют матчем с Шелби Роджерс и Хитер Уотсон.

Наталья Вихлянцева в паре с Юлией Путинцевой встретится с Кирстен Флипкенс и Франческой Скьявоне. Евгения Родина и Варвара Лепченко сыграют с Пэн Шуай и Дуань Иньинь. Соперницами Дарьи Касаткиной и Ирины Хромачёвой по первому раунду станут Рэйчель Атаво и Елена Остапенко. Анастасия Павлюченкова и Дарья Гаврилова встретятся с четвёртыми сеяными Саней Мирзой и Ярославой Шведовой. Наконец, Алла Кудрявцева и Александра Панова сыграют с Шуко Аоямой и Ян Чжаохуань.