Вавринка поднялся на 5-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Цонга — на 8-ю

В новой версии чемпионской гонки ATP от 29 мая швейцарец Станислас Вавринка поднялся на пятую строчку, француз Жо-Вильфрид Цонга — на восьмую. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает 65-ю позицию. Его соотечественники Андрей Кузнецов и Карен Хачанов поднялись на 70-ю и 72-ю строчки соответственно.

Чемпионская гонка ATP. 29 мая

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 4915.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 2445.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 2130.

5 (6). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1940.

6 (5). Давид Гоффен (Бельгия) — 1730.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 1615.

8 (11). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1560.

9 (8). Григор Димитров (Болгария) — 1475.

10 (9). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1380.

…

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 355.

70 (102). Андрей Кузнецов (Россия) — 340.

72 (84). Карен Хачанов (Россия) — 335.

74 (71). Андрей Рублёв (Россия) — 327.

79 (75). Евгений Донской (Россия) — 314.