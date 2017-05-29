Путинцева и Контавейт вышли во второй круг «Ролан Гаррос», Янкович выбыла

Представительница Казахстана Юлия Путинцева (27) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв хозяйку кортов Миртиль Жорж (WC) со счётом 6:3, 6:0. 22-летняя уроженка Москвы, занимающая 29-ю строчку в рейтинге WTA, активно выиграла 20 очков и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 15 виннеров и 25 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Путинцева поспорит с победительницей противостояния Юханна Ларссон (Швеция) — Наталья Вихлянцева (Россия).