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Путинцева и Контавейт вышли во второй круг «Ролан Гаррос», Янкович выбыла

29 мая 2017, понедельник. 13:32. Теннис

Представительница Казахстана Юлия Путинцева (27) вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв хозяйку кортов Миртиль Жорж (WC) со счётом 6:3, 6:0. 22-летняя уроженка Москвы, занимающая 29-ю строчку в рейтинге WTA, активно выиграла 20 очков и совершила 15 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 15 виннеров и 25 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Путинцева поспорит с победительницей противостояния Юханна Ларссон (Швеция) — Наталья Вихлянцева (Россия).

Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 12:10 МСК
Миртиль
Жорж
Юлия
Путинцева
3:6 0:6
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 12:10 МСК
Анетт
Контавейт
Моника
Никулеску
7:5 6:1
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 12:10 МСК
Елена
Янкович
Рихел
Хогенкамп
2:6 5:7
Ролан Гаррос 2017. 1-й круг
29 мая 2017 года, понедельник. 12:10 МСК
Онс
Жабер
Ана
Богдан
6:3 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Елена Янкович Моника Никулеску Юлия Путинцева Ролан Гаррос
Новости. Теннис
29 мая 2017, понедельник
13:35 Текстовая онлайн-трансляция Ларссон — Вихлянцева на «Ролан Гаррос»
13:32 Путинцева и Контавейт вышли во второй круг «Ролан Гаррос», Янкович выбыла
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Циг на «Ролан Гаррос»
12:35 Маррей: сейчас я чувствую себя лучше, остался лишь кашель
12:25 Бонзи: запомню матч с Медведевым на всю жизнь
12:05 Беннето: я расстроен, но в то же время горжусь тем, что сделал всё, что мог
12:01 Пуи: я понимал, что Беннето постарается не затягивать матч
11:41 Алис: я невероятно расстроен, так как мог победить в трёх сетах
11:22 Робер: может, это было моё последнее выступление на «Ролан Гаррос»
11:04 Димитров: мне нравятся мои шансы на Открытом чемпионате Франции
10:41 Карлович: я не против ещё одного эпического противостояния с Себальосом
10:04 Тим: я немного нервничал перед матчем с Томичем
09:54 Кербер: нужно постараться забыть грунтовый сезон как можно скорее
09:45 Макарова: не думала, что мне сразу же попадётся первая ракетка мира
09:08 Текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Шварцман на «Ролан Гаррос»
09:08 Хачанов занял шестую строчку в чемпионской гонке U21
09:05 Вавринка поднялся на 5-ю позицию в чемпионской гонке ATP, Цонга — на 8-ю
09:05 Хачанов поднялся на 53-ю строчку в рейтинге ATP, Кузнецов — на 73-ю
01:31 Квалификацию Уимблдона с участием Шараповой впервые покажут по телевидению
00:46 Макарова и Веснина стартуют в парном разряде «РГ» матчем с Ферро и Йеролимос
28 мая 2017, воскресенье
23:59 Квитова: думала, что могу расплакаться, когда выйду на корт
23:09 Дель Потро: очень рад вернуться на «Ролан Гаррос», где не выступал пять лет
22:33 Цибулкова разгромила Арруабаррену, Саснович одержала волевую победу над Голубич
22:18 Беннето в пяти сетах проиграл Пуи на своём последнем «Ролан Гаррос»
22:05 Боузрап — Квитовой: ты выиграла гораздо больше, чем один теннисный матч
21:57 Медведев: диагностировали мононуклеоз, месяц лежал дома. Не готов и на три сета
21:24 Родина проиграла Маттек-Сэндс в двух сетах, уступив первую партию со счёта 5:1
21:14 Макарова: на крупных турнирах играю иначе — сражаюсь, чувствую спортивную злость
20:54 В. Уильямс обыграла Ван Цян в первом раунде «Ролан Гаррос»
20:24 Кузнецова: в Париже я нервничаю из-за желания выступить как можно лучше
19:49 Цуренко стала соперницей Макаровой по второму кругу «Ролан Гаррос»
19:35 В. Уильямс установила рекорд «Ролан Гаррос», приняв в нём участие в 20-й раз
19:07 Текстовая онлайн-трансляция матча Родина — Маттек-Сэндс на «Ролан Гаррос»
19:01 Джокович, Надаль, Мугуруса и Кар. Плишкова сыграют на «Ролан Гаррос» 29 мая
18:32 Тим легко победил Томича в первом круге Открытого чемпионата Франции
18:25 Кербер: когда терпишь поражения, сложно получать удовольствие от игры
17:33 Димитров уверенно обыграл Робера в первом круге «Ролан Гаррос»
17:00 Кузнецова победила Макхэйл в первом круге Открытого чемпионата Франции
16:56 Медведев из-за судорог не доиграл матч с Бонзи на «Ролан Гаррос»
15:44 Лидер посева «Ролан Гаррос» впервые в истории проиграла в стартовом круге
15:10 Макарова разгромила первую ракетку мира Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»
14:16 Винчи потерпела десятое поражение в первом круге «Ролан Гаррос»
13:50 Бачински разгромила Соррибес-Тормо в первом круге Открытого чемпионата Франции
13:36 Квитова победила Боузрап на старте Открытого чемпионата Франции
12:45 Видеообзор финалов турниров в Лионе, Женеве и Страсбурге
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