Сок проиграл Веселы в первом круге Открытого чемпионата Франции

Американский теннисист Джек Сок (14) не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях уступив представителю Чехии Иржи Веселы со счётом 5:7, 5:7, 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 41 минуту. Американец 8 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Веселы поспорит с представителем Великобритании Аляжем Бедене.