Павлюченкова: всегда восхищалась Шараповой, её характером

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, вышедшая во второй круг «Ролан Гаррос» после отказа от продолжения борьбы при счёте 6:1, 1:0 румынки Патрисии-Марии Циг, прокомментировала решение организаторов Открытого чемпионата Франции не предоставить «уайлд-кард» на турнир Марии Шараповой.

«Вообще, я не люблю комментировать эту тему, но считаю, что Шарапова и так отбыла очень большой срок дисквалификации. Наказание серьёзное, даже жестокое, куда уж больше наказывать? Но решение принято, и что случилось, то случилось.

Трудно ли представить Марию, играющую в квалификации на Уимблдоне? Да, трудно, но с другой стороны, я всегда восхищалась Машей, её характером. Считаю, с неё надо брать пример. Такой характер ещё поискать надо. Мне она очень импонирует. Считаю, что в сложившейся ситуации её решение играть квалификационный турнир к Уимблдону – правильное решение. Будет ещё круче, если она пройдёт его и хорошо сыграет в основной сетке. Я восхищаюсь её решением», — приводит слова Павлюченковой «Советский спорт».