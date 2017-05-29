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Павлюченкова: всегда восхищалась Шараповой, её характером

29 мая 2017, понедельник. 23:26. Теннис

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, вышедшая во второй круг «Ролан Гаррос» после отказа от продолжения борьбы при счёте 6:1, 1:0 румынки Патрисии-Марии Циг, прокомментировала решение организаторов Открытого чемпионата Франции не предоставить «уайлд-кард» на турнир Марии Шараповой.

«Вообще, я не люблю комментировать эту тему, но считаю, что Шарапова и так отбыла очень большой срок дисквалификации. Наказание серьёзное, даже жестокое, куда уж больше наказывать? Но решение принято, и что случилось, то случилось.

Трудно ли представить Марию, играющую в квалификации на Уимблдоне? Да, трудно, но с другой стороны, я всегда восхищалась Машей, её характером. Считаю, с неё надо брать пример. Такой характер ещё поискать надо. Мне она очень импонирует. Считаю, что в сложившейся ситуации её решение играть квалификационный турнир к Уимблдону – правильное решение. Будет ещё круче, если она пройдёт его и хорошо сыграет в основной сетке. Я восхищаюсь её решением», — приводит слова Павлюченковой «Советский спорт».

Павлюченкова на отказе Циг вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Анастасия Павлюченкова Мария Шарапова
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