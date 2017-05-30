П. Макинрой: мое предсказание — Маррей не пройдёт далеко на «Ролан Гаррос»

Победитель «Ролан Гаррос» в парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в качестве тренера сборной США Патрик Макинрой предположил что британский теннисист Энди Маррей не сможет далеко пройти в нынешнем розыгрыше «Ролан Гаррос».

«Первому сеяному Энди Маррею придётся нелегко во Франции, особенно потому, что на его пути находятся Хуан-Мартин дель Потро и другая восходящая звезда Александр Зверев. Стэн Вавринка — мой фаворит в верхней половине турнирной сетки, но я не удивлюсь, если в финал пройдёт Зверев, победитель „мастерса“ в Риме. Моё предсказание — Маррей не пройдёт далеко в турнире», — приводит слова Макинроя ESPN.

В первом круге «Ролан Гаррос» Энди Маррей сыграет с россиянином Андреем Кузнецовым.