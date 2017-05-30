Седьмая сеяная Конта проиграла Се Шувэй в первом круге «Ролан Гаррос»

Британская теннисистка Йоханна Конта (7) не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх партиях проиграв представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:1, 6:7 (2:7), 4:6. Продолжительность встречи составила 2 час 15 минут. Уроженка Сиднея активно выиграла 37 очков и совершила 38 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 29 виннеров и 26 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Се Шувэй поспорит с американской теннисисткой Тэйлор Таунсенд.