Корне в трёх сетах победила Бабош на старте «Ролан Гаррос»

Французская теннисистка Ализе Корне пробилась во второй круг «Ролан Гаррос», в трёх партиях сломив сопротивление представительницы Венгрии Тими Бабош со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. Ализе 1 раз подала навылет, активно выиграла 34 очка и совершила 23 невынужденные ошибки. На счету её соперницы 1 эйс, 38 виннеров и 47 неточностей.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Корне поспорит с победительницей матча Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Элисон Риске (США).