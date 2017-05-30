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Маррей: просто старался пройти через матч с Кузнецовым

30 мая 2017, вторник. 22:39. Теннис

Британец Энди Маррей поделился впечатлениями от победы над россиянином Андреем Кузнецовым со счётом 6:4, 4:6, 6:2, 6:0 в первом круге «Ролан Гаррос».

«Ближе к концу матча я стал играть лучше. Всегда легче выполнять некоторые удары, когда ты ведёшь 2:1 по сетам и 5:0 по геймам. Легче пробовать укороченные, свечи, агрессивнее играть с приёма или пробивать по линии на брейк-пойнте. Это не то же самое, что 4:4 в первой партии. Я просто старался преодолеть этот матч. Честно говоря, не вижу в этом ничего весёлого.

Что касается сотрудничества Новака с Агасси, то я любил смотреть за его игрой, когда был маленьким. В самом начале карьеры я тренировался под руководством Брэда Гилберта, который долго работал с Андре. Мы обедали несколько раз вместе, и это было очень запоминающееся событие", — приводит слова Маррея официальный сайт турнира.

Источник: Roland Garros Сообщить об ошибке
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Андрей Кузнецов Энди Маррей
Новости. Теннис
30 мая 2017, вторник
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