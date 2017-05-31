Радваньска: сейчас для меня важен каждый матч

Полька Агнешка Радваньска, разгромившая в первом круге «Ролан Гаррос» француженку Фиону Ферро со счётом 6:1, 6:1, прокомментировала достигнутый успех.

«Сезон начался очень тяжело для меня, я много мучилась из-за травм. Я тренировалась в Париже несколько дней, так что для меня важен каждый матч. Я рада, что показала уверенную игру и победила в двух сетах.

Я провела всего один матч на грунте в этом сезоне, что, конечно, очень мало. Надеюсь, что смогу обрести хорошую форму через игровую практику уже здесь, на «Ролан Гаррос», — приводит слова Радваньской официальный сайт WТА.