Нисикори: матч с Танаси не был идеальным, но для стартовой встречи неплохо

Японец Кей Нисикори прокомментировал свою победу в первом круге «Ролан Гаррос» над австралийцем Танаси Коккинакисом со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

“Это был тяжёлый матч, но я сумел хорошо сыграть в определённых моментах. В третьем и четвёртом сетах я сумел прибавить. Я хорошо себя чувствую. Этот матч не был идеальным, но для стартовой встречи получилось неплохо.

После Мадрида и Рима состояние моего запястья улучшилось. Я вновь силён физически. Надеюсь, проблемы с рукой не вернутся, хотя такая возможность сохраняется. Я стараюсь внимательно следить за этим», — цитирует Нисикори официальный сайт тура.