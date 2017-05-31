Елгин и Хачанов вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российские теннисисты Михаил Елгин и Карен Хачанов вышли во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде, в двух сетах обыграв француза Бенуа Пэра и бельгийца Стива Дарси со счётом 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 55 минут. Россияне один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из семи. На счету французско-бельгийского дуэта один брейк и одна ошибка на подаче.

За выход в третий круг Елгин и Хачанов сыграют с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Суаресом, которые получили от организаторов пятый номер посева.