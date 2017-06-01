Лебедев: примеру Сафина должны последовать все спортсмены и артисты

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение бывшей первой ракетки мира Марата Сафина отказаться от мандата депутата Госдумы. Сафин сказал, что не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностью. Позднее Марат выразил готовность занять пост советника председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина по вопросам спорта.

«Теннисист Сафин написал заявление о сложении полномочий депутата ГД. Думаю его примеру должны последовать все спортсмены и артисты», — написал Лебедев в своём «твиттере».