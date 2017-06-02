Карреньо-Буста обыграл Димитрова и встретится с Раоничем в 4-м круге «РГ»

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (20) вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв представителя Болгарии Григора Димитрова (11) со счётом 7:5, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Пабло ни разу не подал навылет, активно выиграл 28 очков и совершил 26 невынужденных ошибок. На счету его соперника 14 эйсов, 44 виннера и 45 неточностей.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Карреньо-Буста поспорит с представителем Канады Милошем Раоничем (5).