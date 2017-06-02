Павлюченкова и Гаврилова на отказе Лучич-Барони и Петкович вышли в 3-й круг «РГ»

Россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья Гаврилова вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Их соперницы по матчу второго раунда — хорватка Мирьяна Лучич-Барони и немка Андреа Петкович — отказались от продолжения борьбы, выиграв первый сет со счётом 6:2. Продолжительность встречи составила 38 минут.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова и Гаврилова поспорят с победительницами матча Эри Ходзуми / Мию Като (Япония, 18) — Эшли Барти / Кейси Деллакуа (Австралия).