Касаткина и Хромачёва проиграли Инъин и Шуай во втором круге «Ролан Гаррос»

Россиянки Дарья Касаткина и Ирина Хромачёва потерпели поражение во втором раунде «Ролан Гаррос»-2017. Они легко уступили китайскому дуэту Дуань Инъин и Пэн Шуай — 1:6, 3:6.

Матч продолжался всего 56 минут. Россиянки 1 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и упустили свой единственный брейк-пойнт. У китайской пары 3 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

За выход в четвертьфинал Инъин и Шуай будут играть либо с Эбигейл Спирс и Катариной Среботник (8), либо с Ириной Бегу и Чжэн Сайсай.