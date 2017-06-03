Радваньска: Вернёмся в реальность: не надо сравнивать меня с Федерером

Полька Агнешка Радваньска рассказала, не собирается ли последовать примеру Роджера Федерера и однажды полностью пропустить грунтовый сезон для восстановления.

«Конечно, я хотела бы, но вернёмся в реальность: не надо сравнивать меня с Федерером, мы находимся в абсолютно разном положении. Но я думаю, что даже для него это было трудное решение — пропустить один турнир „Большого шлема“, чтобы лучше подготовиться к остальным. Я не думаю, что смогу поступить так же, но я могу пропускать турниры уровня Мадрида или Рима.

Я старалась каждый год выступать на всех грунтовых турнирах, но каждый год там что-то случается, поэтому я решила в этом сезоне играть меньше перед «Ролан Гаррос», — приводит слова Радваньской официальный сайт «Ролан Гаррос».