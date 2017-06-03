Касаткина не смогла одолеть Халеп в третьем круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина (26) в третьем круге Открытого чемпионата Франции проиграла румынке Симоне Халеп (3) со счётом 0:6, 5:7. Во второй партии Дарья вела 5:3, но проиграла 4 гейма кряду, не реализовав 1 сетбол. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. 20-летняя уроженка Тольятти, занимающая 28-е место в рейтинге WТА, активно выиграла 16 розыгрышей и допустила 24 невынужденные ошибки, а у Симоны эти показатели составили 25 и 13 соответственно.

Следующей оппоненткой Халеп станет испанка Карла Суарес-Наварро (21), ранее переигравшая россиянку Елену Веснину (14).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Халеп на «Ролан Гаррос».