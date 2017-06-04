Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стосур проиграла Остапенко и потеряет первое место в Австралии спустя 452 недели

4 июня 2017, воскресенье. 17:20. Теннис

Латвийка Елена Остапенко пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одержав волевую победу над австралийкой Самантой Стосур (23) — 2:6, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 58 минут. Остапенко выполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки, 46 раз пробила навылет, сделала 34 невынужденные и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Стосур 4 эйса, 4 двойные, 15 «виннерсов», 21 ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. В следующем раунде Остапенко встретится с датчанкой Каролиной Возняцки (11).

Поражение Стосур означает, что по окончании «Ролан Гаррос» первой ракеткой Австралии станет Дарья Гаврилова. Лидерство Саманты прервётся на отметке 452 недели. Она стала лучшей теннисисткой Австралии 13 октября 2008 года. Чтобы сохранить это звание, ей нужно было добраться до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2017.

Ролан Гаррос 2017. 4-й круг
04 июня 2017 года, воскресенье. 14:45 МСК
Елена
Остапенко
Саманта
Стосур
2:6 6:2 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Елена Остапенко Саманта Стосур
Новости. Теннис
4 июня 2017, воскресенье
18:12 Гаске: в последние недели у меня были проблемы со спиной и с нервом правой ноги
18:08 Гаске снялся с матча с Монфисом в третьем сете из-за травмы
17:57 Карреньо-Буста обыграл Раонича с седьмого матчбола и вышел на Надаля в 1/4 «РГ»
17:20 Стосур проиграла Остапенко и потеряет первое место в Австралии спустя 452 недели
16:23 Иснер: мне странно произносить имя Хачанова, так зовут мою маму
16:11 Надаль разгромил Баутиста-Агута на пути к четвертьфиналу «Ролан Гаррос»
15:48 Рыбакина и Грачёва с побед стартовали на юниорском «Ролан Гаррос»
15:28 Сепеде-Ройг стала соперницей Кар. Плишковой по 1/8 финала ТБШ в Париже
14:29 Хачанов одолел Иснера и сыграет с Марреем в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
14:20 Кузнецова проиграла Возняцки в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
13:48 Свитолина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где сыграет с Мартич
13:41 Кар. Плишкова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции
13:31 Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Баутиста-Агут на «Ролан Гаррос»
13:23 Нисикори одолел Чхун Хёна и вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции
13:11 Севастова взяла всего два гейма у Мартич в третьем круге «Ролан Гаррос»
13:02 Авидзба не доиграл матч первого круга юниорского «Ролан Гаррос»
12:27 Вавринка: все игроки очень расстроены травмой Гоффена
11:51 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Линетт на «Ролан Гаррос»
11:46 Радваньска: рада, что грунтовый сезон для меня закончился
11:32 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Иснер на «Ролан Гаррос»
10:50 Гоффен мысленно не распрощался с шансами выступить на Уимблдоне
10:04 Гарсия: Корне даже не извинилась, но у меня нет желания отомстить
09:45 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Возняцки на «Ролан Гаррос»
01:20 Маррей: это было моё лучшее выступление на грунте в этом сезоне
01:12 Дель Потро: думаю, болеющих за меня людей трогает моя история
00:07 Виландер: мне нравится стиль Касаткиной. Она хорошо двигается и умно играет
3 июня 2017, суббота
23:57 Халеп: я очень хорошо провела весь матч, заставила Касаткину обороняться
23:16 Виландер: Хачанов — опасный игрок, мощно бьющий по мячу, без явных слабых мест
22:43 Кузнецова и Возняцки 4 июня откроют программу дня на корте Филиппа Шатрье
21:55 Кирьос потратил больше всех денег на штрафы на нынешнем «Ролан Гаррос»
21:25 Муратоглу: Серена и сейчас иногда выходит на корт, несмотря на беременность
20:40 Потапова сыграет с Юван в первом круге юниорского «Ролан Гаррос»
20:28 Все оставшиеся матчи «Ролан Гаррос» перенесены с 3 на 4 июня из-за дождя
19:35 Корне: мне кажется, Гарсия затаила на нас обиду и пока не хочет со мной общаться
18:54 Кузнецова: Корт должна быть примером, а не говорить, кого другие должны любить
18:17 Вавринка в трёх партиях победил Фоньини на «РГ», отыграв четыре сетбола
17:37 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Линетт на «Ролан Гаррос»
17:17 Возняцки победила Беллис в доигровке прерванного матча и вышла на Кузнецову
16:57 Маррей обыграл дель Потро в третьем круге Открытого чемпионата Франции
16:32 Андерсон за 4 часа сломил сопротивление Эдмунда на «Ролан Гаррос»
16:24 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Иснер на «Ролан Гаррос»
16:10 Вердаско разгромил Куэваса и вышел в четвёртый круг ТБШ в Париже
15:56 Гарсия стала соперницей Корне по 1/8 финала «Ролан Гаррос»
15:40 Касаткина не смогла одолеть Халеп в третьем круге «Ролан Гаррос»
14:38 Чилич разгромил Ф. Лопеса на пути в 4-й круг «Ролан Гаррос»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017