Стосур проиграла Остапенко и потеряет первое место в Австралии спустя 452 недели

Латвийка Елена Остапенко пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одержав волевую победу над австралийкой Самантой Стосур (23) — 2:6, 6:2, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 58 минут. Остапенко выполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки, 46 раз пробила навылет, сделала 34 невынужденные и использовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Стосур 4 эйса, 4 двойные, 15 «виннерсов», 21 ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. В следующем раунде Остапенко встретится с датчанкой Каролиной Возняцки (11).

Поражение Стосур означает, что по окончании «Ролан Гаррос» первой ракеткой Австралии станет Дарья Гаврилова. Лидерство Саманты прервётся на отметке 452 недели. Она стала лучшей теннисисткой Австралии 13 октября 2008 года. Чтобы сохранить это звание, ей нужно было добраться до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2017.