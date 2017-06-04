Надаль: с Баутиста-Агутом я сыграл не так хорошо, как в предыдущем матче

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над Роберто Баутиста-Агутом, выведшую его в четвертьфинал «Ролан Гаррос» на Пабло Карреньо-Бусту, а также рассказал, как 3 июня отметил 31-й день рождения.

«Я играл против очень сильного теннисиста и победил в трёх сетах. Это здорово, я рад. При этом я, пожалуй, показал не настолько хорошую игру, как в предыдущем матче. Тем не менее сегодня у меня были и очень хорошие удары.

Пабло добился серьёзного прогресса. Мы с ним дружим, он хороший парень. Думаю, он заслужил этот выход в четвертьфинал.

Как я отпраздновал свой день рождения? Просто пообедал с семьёй в отеле, расслабился. Вечером тоже никаких особенных празднований не было. Мы просто сидели, смотрели футбол. Для «Реала» это, конечно, исторический момент. Я очень, очень счастлив. Первый тайм был тяжёлый, зато второй получился экстраординарный. «Реал» преодолел непростые моменты и добился важнейшей победы", — приводит слова Надаля официальный сайт «Ролан Гаррос».