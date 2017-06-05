Карреньо-Буста: победа над Раоничем — лучшая в моей карьере

Испанец Пабло Карреньо-Буста поделился эмоциями после победы над канадцем Милошем Раоничем в четвёртом круге «Ролан Гаррос» со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 6:4, 8:6. В четвертьфинале он сыграет со своим соотечественником Рафаэлем Надалем.

«Сложно объяснить мои эмоции в конце матча. Это лучшая победа в моей карьере. Может, один из лучших моментов. О таких матчах мечтаешь в юности — сыграть на «Ролан Гаррос» пятисетовый поединок, провести на корте четыре с половиной часа. Это было очень тяжело, но я старался сыграть как можно лучше. Я наслаждался этой игрой. Мне было тяжело, но я получал удовольствие. Конечно, когда побеждаешь, то наслаждаешься ещё больше.

Рафа, может быть, лучший теннисист по игре на грунте в истории. Он выступает прекрасно, но я постараюсь выложиться по полной. Я также играю хорошо и сейчас уверен в себе. Может, я немного устал, но впереди выходной. Посмотрим, что случится во вторник. Четвертьфинал — это прекрасная возможность продолжать творить свою историю.

Мы очень много работали в этом и предыдущем сезонах. И я буду продолжать делать это. Вещи просто так не происходят. Мне нужно продолжать трудиться с теми же амбициями», — цитирует Карреньо-Бусту официальный сайт тура.