Раонич: ближе к концу матча Карреньо-Буста играл лучше

Канадец Милош Раонич прокомментировал своё поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 4:6, 6:8.

«Много раз я контролировал ход розыгрышей, но слишком коротко бил с форхенда, а в этом ударе сегодня я был не так эффективен. Я позволял сопернику навязывать борьбу в таких ситуациях. Затем он начал больше верить в свои силы. Ближе к концу матча Карреньо-Буста играл лучше. Но я старался бороться до конца», — приводит слова Раонича официальный сайт тура.