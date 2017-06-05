Бердых расстался с тренером Иванишевичем

Чешский теннисист Томаш Бердых, проигравший во втором круге Открытого чемпионата Франции россиянину Карену Хачанову со счётом 5:7, 4:6, 4:6, объявил о расставании с тренером Гораном Иванишевичем. Они сотрудничали с августа 2016 года.

«Мы с Гораном больше не будем работать вместе. Мне понравилось наше путешествие, мы останемся прекрасными друзьями. Я желаю ему всего лучшего в будущем. Я буду продолжать двигаться к поставленным целям со своей нынешней командой», — написал Бердых в своём «твиттере».