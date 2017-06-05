В 15:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде, в котором американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова (1) сыграют с россиянкой Светланой Кузнецовой и француженкой Кристиной Младенович (14).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Маттек-Сэндс/Шафаржова — Кузнецова/Младенович на Открытом чемпионате Франции

Победительницы этого матча сыграют с бельгийкой Кирстен Флипкенс и итальянкой Франческой Скьявоне.