Саснович и Гёргес удостоены Fed Cup Heart Awards

Белоруска Александра Саснович и немка Юлия Гёргес удостоены Fed Cup Heart Awards. Этот приз с 2009 года вручается теннисисткам, показавшим волю к победе на корте и продемонстрировавшим преданность своей сборной на Кубке Федерации, сообщается на официальном сайте турнира.

Сасонович в полуфинальном матче со сборной Швейцарии выиграла две своих встречи у Виктории Голубич и Тими Бачински, чем помогла команде Беларуси одержать победу со счётом 3:2 и выйти в финал.

Гёргес в матче плей-офф со сборной Украины за право играть в Мировой группе в следующем сезоне одержала победы над стоящими выше неё в рейтинге WTA Элиной Свитолиной и Лесей Цуренко, чем помогла своей команде добиться итоговой победы.