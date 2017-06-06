В 15:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют француженка Кристина Младенович (13) и швейцарка Тимя Бачински (30). По личным встречам счёт ничейный — 1-1.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Младенович — Бачински на «Ролан Гаррос»

Победительница этого противостояния за выход в финал Открытого чемпионата Франции поспорит либо с представительницей Латвии Еленой Остапенко, либо с датчанкой Каролиной Возняцки (11).